Diablo IV, la beta è vicina? Compaiono indizi su Battle.net

I fan si stanno entusiasmando alla prospettiva di giocare finalmente a Diablo IV ora che la beta è apparsa sul launcher di Battle.net. L'evento Xbox e Bethesda del mese scorso ha rivelato che Diablo IV arriverà su PC e console nel 2023.

Anche se non si sa ancora esattamente quando avverrà la beta, una nuova aggiunta al sistema di server di Blizzard, Battle.net suggerisce che i giocatori potrebbero non aspettare così molto. Come hanno scoperto i fan, la beta di Diablo IV è stata ora aggiunta al launcher di Battle.net. Il sito mostra un'immagine della finestra di installazione della beta e una serie di dati di configurazione del catalogo Battle.net. Il nome in codice Fenris è menzionato numerose volte nei file di configurazione, che è il nome usato da Blizzard quando si riferiva a Diablo IV durante lo sviluppo iniziale del gioco.

Anche se al momento non c'è nulla da scaricare, il fatto che il launcher sia in fase di preparazione suggerisce che la beta di Diablo IV potrebbe arrivare tra non molto.

Per adesso non ci resta quindi che attendere eventuali informazioni ufficiali da Blizzard.

