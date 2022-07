Diablo IV: Blizzard regala chiavi per la beta a chi si farà un tatuaggio a tema

Per ottenere l'accesso anticipato a Diablo 4, Blizzard ha avuto un'idea. I fan possono presentarsi a uno dei prossimi eventi "Hell's Ink" del publisher, farsi fare un tatuaggio permanente a tema Diablo e ottenere l'accesso anticipato.

Nel fine settimana Blizzard ha dato il via a un tour che li vedrà occupare negozi di tatuaggi selezionati in 8 località di Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Australia tra il 16 luglio e il 10 settembre. I vincitori di un concorso sui social media sono stati invitati a ricevere "tatuaggi su misura" che traggono ispirazione dall'universo di Diablo da uno degli 8 grandi nomi dell'arte del tatuaggio con cui Blizzard sta collaborando per l'evento. Se non siete vincitori di un concorso, potete fare la fila il giorno stesso per scegliere uno dei numerosi tatuaggi pre-disegnati (o "flash") relativamente discreti.

Finora, tutti coloro che si sono tatuati con un ricordo indelebile del marchio Diablo hanno ricevuto una carta che garantisce l'accesso alla prossima beta di Diablo 4, oltre alla promessa di una copia digitale gratuita del gioco quando uscirà.

Dopo la scarsa risposta a Diablo Immortal e alle sue microtransazioni, sembra un momento piuttosto strano per incidere sul proprio corpo un tributo permanente alla serie. Ciononostante, se siete decisi a incidere Diablo sulla vostra pelle o se siete solo alla ricerca disperata di una chiave beta, ci sono ancora 7 eventi in programma da qui al 10 settembre.

Come get a free Diablo flash tattoo in LA at Vatican Studios on 7/16. Doors open at 11am. #DiabloHellsInk pic.twitter.com/Sb6KREpsCX — Diablo (@Diablo) July 13, 2022

Tra le altre notizie di Blizzard, la società ha recentemente interrotto lo sviluppo di Heroes of the Storm, ha avuto problemi con i nuovi personaggi di Overwatch 2 e non ha trovato "alcuna prova" di cattiva condotta sistemica nella sua indagine sui problemi di maltrattamento del personale.

Fonte: PCGamesN.