Diablo 4 tra combattimenti, boss fight e focus sul Negromante in un nuovo video gameplay

Dopo che Blizzard ha recentemente rivelato la data di uscita di Diablo 4 come parte dell'Xbox & Bethesda Showcase 2022 e ha anche aperto le registrazioni dei giocatori alla beta, ora c'è altro materiale di gioco per la nuova classe del Negromante ed è Game Informer a condividere qualcosa di più sul gioco.

Nel video della durata di circa 11 minuti, ci sono ulteriori approfondimenti sullo stile di gioco del Negromante, che sfrutta i morti resuscitati per sconfiggere i suoi nemici. Tra le altre cose, questa abilità dovrebbe portare più opzioni di personalizzazione per i servitori non morti e una selezione più ampia di abilità da utilizzare.

Successivamente, nel video, il team dimostra il PvP e spiega nel dettaglio la nuova modalità multiplayer di Diablo 4. Ma si discute anche della modalità cooperativa e alla fine un gruppo di giocatori affronta un boss molto particolare che di certo non è un nemico qualunque.

Diablo 4 dovrebbe uscire su PC e console nel 2023: attualmente non c'è ancora una data di uscita.

