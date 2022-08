Diablo 4: grazie a dei leak trapelano le prime immagini del gioco

Nelle ultime ore sono emerse immagini e dettagli tratte dalla versione Alpha di Diablo 4, attualmente in prova da parte di una stretta cerchia di giocatori.

Alcuni giorni fa, Jason Schreier aveva dichiarato che il gioco era in test da parte di “amici e parenti” e le prime impressioni sul titolo erano positive. Ma ovviamente lasciare il titolo in mano a persone fuori dalla cerchia ristretta può causare una fuoriuscita di dati, cosa che puntualmente è avvenuta.

Il leak comprende un breve filmato che mostra il menu di start e la selezione del personaggio. Le immagini invece mostrano il Barbaro e le sue personalizzazioni, con le modifiche che i giocatori potranno apportare al personaggio come sesso, carnagione e altri piccoli particolari come i tatuaggi.

Si vedono inoltre tutte le funzionalità legate al tutorial e ai livelli di difficoltà. Nel primo notiamo come i giocatori possano scegliere se avere più o meno spiegazioni approfondite durante il gioco, mentre per quanto riguarda i livelli di difficoltà, attualmente è possibile scegliere fra “Adventurer – World Tier 1” adatto a chi non ha mai giocato ai titoli della saga o desidera giocare con meno difficoltà al titolo, mentre “Veteran – World Tier 2” è più difficile ma premia con maggior bottino, oro e punti esperienza. Inoltre c’è anche la modalità Hardcore che comporta la morte permanente del personaggio.