Diablo IV svela il level cap e la durata della campagna

Il game director Joe Shely ha rivelato il level cap di Diablo 4, oltre a dettagli sulla durata della campagna principale, sui potenziamenti dei personaggi e sul ritorno del Paragon board.

In un'intervista con Gamespot, dopo l'apparizione di Diablo 4 al Bethesda and Xbox Showcase, Shely ha rivelato che la campagna centrale del gioco durerà circa 35 ore, entro le quali si aspetta che i giocatori raggiungano il livello 45 circa.

Naturalmente, però, i progressi non saranno limitati a questo punto. Sarà comunque possibile spingere il proprio personaggio fino al livello 100, dopodiché si sbloccheranno vari contenuti endgame come i dungeon e il nuovo sistema di taglie Tree of Whispers, che secondo Blizzard offre "obiettivi e taglie che si ripetono frequentemente" che possono essere completati in cambio di materiali rari per il crafting e oggetti leggendari.

Shely ha anche discusso i dettagli relativi al Paragon board, una caratteristica che ritorna da Diablo 3 e Diablo Immortal, che fornisce ai giocatori ulteriori e più profonde opzioni di potenziamento dopo che il loro personaggio ha raggiunto il livello massimo.

Paragon board di Diablo 4 non si sblocca fino a quando non si raggiunge il livello 50. Anche se il ritmo esatto con cui si sbloccheranno i punti Paragon non è ancora stato confermato, si prevede che ogni volta che si avanza del 25% in un nuovo livello del personaggio, si sblocchi un singolo punto, per un totale di quattro per livello. Facendo due rapidi calcoli, ciò significa che quando si raggiungerà il livello 100, si saranno sbloccati 200 punti Paragon, che potranno essere spesi per i potenziamenti e altre abilità per il proprio personaggio.

Ma come i giocatori hanno già ipotizzato, contrariamente a Diablo 3, la nuova versione permetterà ai giocatori di spendere solo i 200 punti già guadagnati, dopodiché il loro personaggio sarà, per così dire, "completo".

Questo è presumibilmente per evitare che i giocatori diventino così potenti da poter completare facilmente tutte le sfide endgame di Diablo 4 e anche per incoraggiarli a essere più selettivi sul percorso di potenziamento del personaggio.

Diablo 4 arriverà nel 2023.

Fonte: PCGamesN.