Diablo IV avrà microtransazioni solo per gli oggetti cosmetici

A quanto pare Diablo 4 eviterà le critiche sulle microtransazioni mosse a Diablo Immortal.

Diablo 4 è stato tra i protagonisti all'Xbox and Bethesda Games Showcase, svelando una nuova classe giocabile, oltre a PvP e altre caratteristiche del gioco. Poco dopo la presentazione, Adam Fletcher, global community lead di Diablo, ha risposto su Twitter a un fan, rivelando che le microtransazioni saranno solo per i cosmetici nel nuovo gioco.

Questo è in forte contrasto con Diablo Immortal, lo spin-off mobile che Blizzard ha lanciato questo mese. I giocatori si sono scagliati contro l'uso delle microtransazioni fin da poco dopo il lancio del gioco, e molti hanno espresso il loro malcontento per il fatto che il titolo leghi le microtransazioni agli effettivi sistemi di progressione.

Se Diablo 4 eviterà completamente questo problema riducendo le microtransazioni ai soli scopi cosmetici, allora sarà un grande miglioramento. La presentazione di Diablo 4 allo showcase di Xbox è stata decisamente impressionante, con un'enorme quantità di dettagli in particolare per quanto riguarda la costruzione del mondo. È stato rivelato che gli eventi di gioco potranno accadere mentre si esplora il mondo, ad esempio, per rendere tutto più dinamico.

Blizzard ha rivelato che Diablo 4 verrà lanciato nel 2023 durante lo showcase di Xbox e al momento si preannuncia come un gioco straordinario.

Fonte: Gamesradar.