Diablo IV ci presenta la Negromante e si mostra in un video gameplay

Diablo IV di Blizzard è uno dei titoli più attesi dai videogiocatori ed è stato tra i protagonisti dell'evento Xbox e Bethesda in corso in questi minuti.

Il nuovo capitolo dell'amata serie si è prima mostrato con un trailer dedicato alla Negromante e poi in un lungo video gameplay con il commento degli sviluppatori.

Diablo IV non ha ancora una data di uscita e, come riportato nel video più in basso, viene citato un generico 2023.

Qui sotto potete vedere in azione la Negromante e più in basso c'è il video gameplay, buona visione: