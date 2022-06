Diablo 4 apre le registrazione per la Beta

La pre-registrazione per la beta di Diablo 4 è finalmente aperta. Purtroppo non è nota la data di disponibilità, tuttavia se siete desiderosi di dare un'occhiata in anteprima all’atteso sequel di Blizzard potete comunque segnalare la vostra voglia di provare la beta sul PC, su Playstation 5 o Xbox Series X|S.

Già, come avrete notato, Diablo 4 uscirà solo su next-gen, lasciando “appiedati” chi non si è ancora munito di nuova console.

In questo momento, i canali social di Blizzard non hanno ancora comunicato l’apertura della pre-registrazione. Forse perché la pagina in realtà doveva aprirsi soltanto durante lo Xbox + Bethesda Games Showcase?

Che aspettate? Se siete interessati correte ora a registrarvi! Prima che sia troppo tardi

Fonte: Eurogamer.net