Diablo IV: i tester dell'alpha sembrano soddisfatti del gioco

Secondo un recente report di Jason Schreier di Bloomberg, una prima versione di Diablo 4 sarebbe già stata inviata ad alcuni tester vicini a Blizzard Entertainment.

Sfortunatamente, Schreier non ha rivelato molto sulla build iniziale di Diablo 4, ma ha affermato di aver ricevuto feedback per lo più positivi sul gioco, il che è sicuramente una buona notizia per i fan sfegatati della serie.

In precedenza, c'era la possibilità di pre-registrarsi per la versione Beta di Diablo 4 attraverso il sito ufficiale del gioco, che non è più disponibile. Ora, secondo Jason Schreier, l'attuale fase di test è la alpha ed è fortemente sotto NDA. Quindi, è sicuro che probabilmente non ci imbatteremo in nessun filmato o immagine trapelata dalla prima build del gioco, in tempi brevi.

Another fun but minor Blizzard tidbit that I haven't seen reported anywhere yet: a bunch of people are playing an early build of Diablo IV right now thanks to a friends-and-family alpha test. Players are under NDA, but I'm hearing mostly positive buzz — Jason Schreier (@jasonschreier) August 3, 2022

Diablo 4 non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma il gioco ha avuto una nuova presentazione allo showcase Microsoft di giugno 2022, rivelando il Negromante e i contenuti endgame previsti per i giocatori.

Come mostrato in diversi trailer finora, Blizzard sta cercando di concentrarsi sull'offerta di un'ampia varietà di contenuti in Diablo 4 per mantenere i giocatori impegnati dopo aver terminato la campagna incentrata sulla storia. Dotato di modalità multigiocatore sia co-op che PvP, Diablo 4 offre tante attività in-game che vi aiuteranno a guadagnare risorse per potenziare il vostro personaggio e ottenere nuove abilità.

Il gioco conterrà 5 classi diverse, Druid, Barbarian, Sorcerer, Necromancer e Rogue. Finora, Blizzard ha condiviso un numero significativo di video di approfondimento di ciascuna classe di personaggi, rivelando le loro abilità uniche e i vantaggi fondamentali di ognuno.

Se non volete aspettare Diablo 4, allora Diablo Immortal è probabilmente la migliore occasione al momento per giocare a nuovi contenuti dello stesso universo.

Fonte: Dualshockers.