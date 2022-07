Diablo Immortal supera quota 20 milioni di download

Il lancio di Diablo Immortal è stato decisamente movimentato. Lo spinoff del gioco di ruolo d'azione free-to-play è stato oggetto di controversie praticamente dal giorno in cui è stato annunciato e, al momento del lancio il mese scorso, è stato criticato da molti giocatori, soprattutto a causa dei pesanti problemi di monetizzazione dell'endgame.

Nonostante questo, il gioco sta riscuotendo successo sul fronte commerciale, a quanto pare.

Nelle prime due settimane di lancio, Diablo Immortal sembra aver portato oltre 24 milioni di dollari di entrate e, a circa una settimana dall'uscita, ha superato quota 10 milioni di installazioni, diventando il più grande lancio di Diablo di sempre (almeno secondo questo criterio).

Ora il titolo ha superato un altro importante traguardo. Recentemente, su Twitter, Blizzard Entertainment ha annunciato che Diablo Immortal è stato installato oltre 20 milioni di volte su tutte le piattaforme.

