Diablo Immortal non uscirà in Belgio e Olanda perché contiene loot box

Il prossimo mese Diablo Immortal non verrà lanciato in almeno due paesi a causa della legislazione sulle loot box. Un responsabile delle comunicazioni di Activision Blizzard ha confermato la notizia: apparentemente, il gioco di ruolo non sarà disponibile in Olanda e in Belgio né su PC né su dispositivi mobile. "Ciò è correlato alle attuali condizioni operative per i giochi in quei paesi".

Sembra che i giocatori in quelle regioni siano stati in grado di pre-registrarsi il mese scorso. Tuttavia, l'opzione è stata quindi rimossa un paio di giorni dopo. Dopo che i fan su Reddit lo hanno notato, hanno contattato l'assistenza Blizzard per scoprire cosa stava succedendo. Alla fine hanno ricevuto una risposta solo la scorsa settimana, che ha confermato che sarebbe persino illegale per i residenti di quei paesi scaricarlo da altre parti.

Il Belgio ha preso una posizione dura sui giochi con loot box da qualche tempo, dopo che la Commissione per il gioco ha stabilito alla fine del 2017 che le loot box in FIFA 18, Overwatch e CS:GO hanno violato la legislazione sul gioco d'azzardo. La notizia ha visto EA essere oggetto di un'indagine da parte del governo belga per loot box in FIFA e Star Wars Battlefront II.

Vi ricordiamo che Diablo Immortal nel resto del mondo verrà lanciato il 2 giugno.

Fonte: VGC