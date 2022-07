Diablo Immortal, un bug nel battle pass sta costando milioni di XP ai giocatori

I giocatori di Diablo Immortal stanno segnalando che un bug sta influenzando il loro battle pass, con il risultato che perdono punti XP per aver guadagnato livelli, nonostante Blizzard abbia apparentemente lanciato un hotfix.

Su Reddit, i fan di Diablo Immortal spiegano che, sebbene continuino a far salire di livello il loro Battle Pass, non ricevono alcun premio in esperienza, con alcuni giocatori che affermano di aver perso finora 5 milioni di XP. "Ho completato le taglie e ho completato un grado del battle pass", scrive un utente. "L'animazione XP è stata riprodotta ma la barra XP non è aumentata affatto".

Il 24 luglio, un responsabile della comunità Blizzard attraverso Reddit, ha spiegato che lo sviluppatore era a conoscenza del bug e stava per lanciare un hotfix, promettendo così che l'XP perso sarebbe stato consegnato ai giocatori.

Il giorno dopo tuttavia alcuni giocatori hanno continuato a segnalare il bug, mentre altri affermano che sebbene il loro Battle Pass funzioni ancora una volta normalmente, non sono stati rimborsati dei loro XP persi.

Per adesso Blizzard non ha fatto ancora nessun commento a riguardo.

Fonte: GamesRadar