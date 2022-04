Diablo Immortal torna a mostrarsi in un nuovo evento ad aprile

Tramite l'account ufficiale di Diablo Immortal, Activision Blizzard ha condiviso sui social la data dell'evento che vedrà un’elargizione di informazioni relative al titolo mobile: il 25 aprile alle 13:30 secondo il nostro fuso orario.

Jason Schreier ha anche aggiunto in un suo tweet che nelle prossime settimane Blizzard annuncerà anche ”almeno uno dei suoi giochi su Warcraft mobile”, e che la scelta del 25 aprile non è casuale: si tratta infatti del giorno in cui si tiene il report dell'ultimo trimestre fiscale della compagnia.

Diablo Immortal non è stato accolto con molto entusiasmo quando fu presentato, dunque starà al gigante californiano ritrovare la fiducia dei fan e dar loro un pretesto per seguire gli sviluppi sulla produzione. Voi cosa pensate di Diablo Immortal, e come prevedete andrà l'evento?