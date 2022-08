Diablo Immortal: Blizzard risponde al giocatore che ha speso $ 100.000 ed è stato escluso dal matchmaking

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato la notizia di un giocatore che dopo aver speso 100.000 dollari in microtransazioni all'interno di Diablo Immortal, non sarebbe stato capace di trovare persone con cui giocare attraverso il matchmaking.

Jtisallbusiness, così si chiama il giocatore, ha dichiarato di aver già provato a contattare direttamente Blizzard attraverso i forum e Twitter in merito alla sua situazione. L'azienda ha risposto dicendo di essere "a conoscenza del problema".

Ora però è arrivato un aggiornamento dal giocatore, in quanto Blizzard lo ha contattato. "Blizzard mi ha contattato", ha detto jtitsallbusiness, prima di affermare che un rappresentante Blizzard ha assicurato che la società aveva "approvato una soluzione" che sarà implementata nei "prossimi giorni". "Non vedo l'ora di vedere come funziona il nuovo sistema. Si spera che sia progettato in un modo migliore", ha aggiunto il giocatore.

"Spero davvero che Blizzard crei un modo migliore di parlare con i giocatori di questo titolo", ha detto jtitsallbusiness. "Quando investi un sacco di soldi in un gioco, ma anche se non stai investendo un sacco di soldi...dovresti avere una sorta di servizio clienti per poter parlare e dire la tua se qualcosa non va".

