Diablo Immortal nelle prime due settimane ha guadagnato oltre $ 24 milioni

Secondo quanto riportato dai dati di Appmagic, Diablo Immortal ha raccolto oltre 8,5 milioni di download nelle prime due settimane dal suo lancio, facendo guadagnare a Blizzard più di 24 milioni di dollari.

Diablo Immortal è diventata rapidamente una delle app più scaricate dai giocatori, nonché la seconda più redditizia dietro la version mobile del popolare gioco di carte di Blizzard, ovvero Hearthstone. Le entrate maggiori si devono ai giocatori americani con il 43% del totale, mentre al secondo posto troviamo la Corea del Sud (23%).

Le entrate sono divise in modo relativamente uguale tra i mercati iOS e Android, rispettivamente con $ 13 milioni e $ 11,3 milioni. I download in entrambi i mercati hanno raggiunto il picco nei giorni immediatamente successivi all'uscita del gioco il 2 giugno, prima di iniziare a diminuire il 5 giugno.

Il 26% di tutti i download sono stati effettuati da utenti negli Stati Uniti, con la Corea del Sud ancora una volta al secondo posto con l'11%. Ricordiamo che tra i dati non figurano Belgio ed Olanda, dato che in quei paesi il gioco non è disponibile a causa delle loot box.

Fonte: GamesIndustry