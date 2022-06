Diablo Immortal e microtransazioni: serviranno $110.000 per potenziare completamente un personaggio

Saranno necessari 110.000 dollari per il potenziamento completo di un personaggio in Diablo Immortal.

Questo secondo Bellular News (via GameRant), che ha calcolato che per potenziare completamente un personaggio, un giocatore dovrebbe spendere più di 100.000 dollari in microtransazioni, poiché sembra che non sia possibile farlo senza spendere denaro reale.

I giocatori di Diablo Immortal hanno tre pilastri di progressione: Livello XP, Livello equipaggiamento e Gemme leggendarie. I primi due sono abbastanza standard in qualsiasi gioco di tipo RPG, ma collezionare Gemme Leggendarie può essere un processo costoso e contorto, poiché il modo in cui si ottengono è casuale e spesso estremamente raro e al momento sembra che i giocatori non possano guadagnarle affatto.

Inoltre, dato che le Gemme Leggendarie non sono nemmeno un drop garantito per coloro che sono disposti a pagare per i boost e non possono essere acquistate direttamente, i giocatori dovranno sbloccarle attraverso Forzieri Leggendari, che sono essenzialmente delle loot box.

Annunciato per la prima volta alla BlizzCon del 2018, Diablo Immortal si svolge tra gli eventi di Diablo 2 e 3, adattando la classica formula di dungeon crawling dei suoi predecessori per i dispositivi mobile - il che, tra l'altro, significa un modello di monetizzazione free-to-play basato sugli acquisti in-app. Di conseguenza, il lancio di Diablo Immortal è stato annullato sia in Belgio che nei Paesi Bassi, a causa delle leggi vigenti in questi paesi in materia di loot box.

"Diablo Immortal non sarà disponibile in Belgio o nei Paesi Bassi e non apparirà su Battle.net o sugli App Store belgi e olandesi o su Google Play Store", ha dichiarato un portavoce di Activision Blizzard a Eurogamer.net. "Questo è legato all'attuale ambiente operativo per i giochi in questi paesi. Di conseguenza, le pre-registrazioni per il gioco non sono accessibili in questi mercati".

Fonte: Eurogamer.net.