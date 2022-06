Diablo Immortal sarà anche criticato, ma è il più grande lancio nella storia del franchise

Diablo Immortal è l'ultima aggiunta al franchise e sembrerebbe aver avuto il lancio di maggior successo fino ad oggi, nonostante le critiche al suo approccio con le microtransazioni.

Celebrando sui social media, il team dietro il gioco ha condiviso un post in cui rivelava che il titolo per dispositivi mobile e PC è stato installato più di 10 milioni di volte da quando è arrivato il 2 giugno. Questo segna la prima settimana di maggior successo per qualsiasi titolo di Diablo finora.

Sebbene Diablo Immortal sia stato elogiato per il suo gameplay divertente che si sposa bene con altri titoli della serie, ha dovuto affrontare aspre critiche per le sue microtransazioni. Un recente report afferma che ad un giocatore adattare completamente il proprio personaggio a livello massimo costerebbe più di $ 100.000.

Shoutout to the heroes of Sanctuary.



In just one week, Diablo Immortal is the biggest launch in franchise history.



Thanks for slaying with us. 🔥 pic.twitter.com/r561EY5u8b