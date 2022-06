Diablo Immortal un vero successo! Il gioco debutta al primo posto su App Store negli USA

Dopo essere stato annunciato alla BlizzCon 2018 e aver subito lunghi rinvii, l'ultimo capitolo di Blizzard Entertainment per il franchise di Diablo, chiamato Diablo Immortal è stato finalmente lanciato il 2 giugno a livello globale.

Nonostante la lunga attesa, Diablo Immortal ha suscitato abbastanza entusiasmo nei fan, il che ha portato al debutto di Diablo Immortal come numero 1 sull'App Store statunitense insieme ad altre 40 regioni. L'accoglienza iniziale del gioco è stata estremamente positiva, spingendo il titolo a raggiungere questa impresa in molte regioni in un solo giorno.

Diablo Immortal è un ARPG, l'unico gioco della serie Diablo disponibile per dispositivi mobile. Il titolo supporta cross-play e cross-progression ed è ambientato tra gli eventi di Diablo II e Diablo III. Diablo Immortal presenta elementi sia PvP che PvE. I giocatori possono scegliere tra sei classi tra cui Barbaro, Crociata, Cacciatore di Demoni, Monaca, Negromante e Maga, e poi intraprendere il viaggio attraverso il mondo mistico del santuario. Ogni personaggio ha le sue abilità e sinergie.

Immortality achieved. 🔥



Thank you for making Diablo Immortal #1 in the @AppStore. pic.twitter.com/ZReZOSnFGL — Diablo Immortal (@DiabloImmortal) June 2, 2022

Ricordiamo che Diablo Immortal è disponibile sia su PC che su dispositivi mobile.