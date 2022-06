Diablo Immortal: uno streamer spende quasi $4.000 e non ottiene nessuna Gemma Leggendaria con 5 stelle

Lo streamer Twitch neozelandese Quin69 ha evidenziato le frustrazioni di molti giocatori di Diablo Immortal riguardo al suo aggressivo modello di microtransazioni. Dopo aver speso diverse migliaia di dollari nel negozio di Diablo Immortal, lo streamer non ha ancora ricevuto una delle ambite gemme leggendarie di qualità a 5 stelle. In un certo senso, questo ha dimostrato che il titolo non è esattamente "pay to win", dato che lo streamer ha bruciato una quantità allarmante di denaro senza successo.

L'uscita di Diablo Immortal era molto attesa, con molti fan della serie che non vedevano l'ora di provare la nuova versione dell'iconico RPG d'azione di Blizzard. Essendo un gioco mobile con un modello di cash shop free-to-play, molti giocatori erano scettici a causa della potenziale capacità dei giocatori più ricchi di pagare semplicemente per vincere. Molti giochi per mobile presentano sistemi aggressivi di microtransazioni, che spesso spingono il giocatore a fare acquisti o a spendere soldi per continuare a divertirsi, cosa che Blizzard ha promesso di evitare. Sebbene tutti i contenuti del gioco siano accessibili gratuitamente, la realtà per molti giocatori è che si prospetta una lunga gavetta per chi non è disposto a sborsare denaro per progredire.

Ciò è stato reso più evidente dagli sforzi di Quin69, uno streamer di Twitch che ha speso ingenti somme di denaro per Diablo Immortal. Il suo investimento nel gioco non è dovuto tanto al suo desiderio personale di costruire un personaggio potente, quanto piuttosto a far luce sui problemi evidenti del cash shop e del sistema di progressione di Diablo Immortal. L'utente ha speso l'equivalente di oltre 4.000 dollari, senza ricevere nessuna Gemma Leggendaria con 5 stelle.

Le microtransazioni sono comuni nei giochi free-to-play e soprattutto nei giochi per dispositivi mobile, dove l'acquisto è sempre a portata di mano. Mentre Blizzard aveva promesso che le microtransazioni di Diablo Immortal sarebbero state eque, la realtà sembra essere un sistema predatorio che richiede investimenti di denaro dietro ogni angolo, con una combinazione di acquisti per risparmiare tempo e la possibilità di pagare per acquisire gemme leggendarie, un aspetto importante del gioco, necessario per affrontare contenuti sempre più difficili. Senza fare affidamento sugli acquisti in contanti, i giocatori free-to-play dovrebbero spendere quantità assurde di tempo per cercare di acquisire gemme leggendarie.

Diablo Immortal è attualmente disponibile su mobile e PC.

Fonte: Gamerant.