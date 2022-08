Diablo Immortal: un bug riduce gli XP dei giocatori

Un thread sul subreddit di Diablo Immortal , completo di esempi e screenshot, riporta che c’è un bug che riduce gli XP guadagnati in una grande porzione di kill e Globi”.“Non capiamo perché accada” spiega u/staplepies che è uno dei cinque giocatori che ha notato “questo on and off” del bug “nell’ultimo mese”. “"Varia la sua frequenza e l’impatto a seconda della zona, e potrebbe essere basato sull’ora del giorno, ma attualmente non possiamo spiegare una causa specifica. Comunque, causa una riduzione copiosa degli XP, fino al 50%. In circostanze normali, tutti i mob dello stesso tipo donano XP uguali, ma per colpa di questo bug questo non accade, purtroppo”. Tutta la discussione si concentra su cause/effetti di questo bug, il tutto cercando di attirare l’attenzione di Blizzard affinchè possa porre rimedio a questo problema così fastidioso per i giocatori.