Digimon Survive sta per uscire e Bandai Namco chiede 'nessun spoiler per due mesi'

Abbiamo visto aziende come Atlus e Capcom rilasciare linee guida video per nuovi giochi per evitare che gli spoiler rovinassero il divertimento a tutti, e ora è il turno di Bandai Namco.

Il prossimo gioco di Digimon, Digimon Survive, verrà lanciato domani 29 luglio e Bandai Namco ha pubblicato un messaggio speciale tramite i social media chiedendo ai giocatori di evitare di pubblicare determinati contenuti. Come spiegato sull'account Twitter ufficiale di Digimon Games, Bandai Namco non vuole che i giocatori pubblichino "niente" sui social media che potrebbe potenzialmente rovinare la storia dal Capitolo 5 in poi almeno per i "primi due mesi" dall'uscita del gioco.

"Digimon Survive racconta una storia profondamente personale con molti colpi di scena. Per mantenere le sorprese speciali, chiediamo ai giocatori di evitare di pubblicare sui social media qualcosa che possa rovinare la storia dal Capitolo 5 in poi per i primi due mesi dopo l'uscita di Digimon Survive. Tuttavia, se pubblicate post, contrassegnate i vostri contenuti come spoiler in un modo che indichi chiaramente agli altri che sono presenti spoiler. Manteniamo Digimon Survive un'esperienza unica!" si legge.

We ask players to avoid posting anything on social media that may spoil the story from Chapter 5 onward for the first two months after Digimon Survive’s release.



Let’s keep Digimon Survive a one-of-a-kind experience! pic.twitter.com/ONeEH2tnpt — Digimon Games (@digimon_games) July 27, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Vi ricordiamo che Digimon Survive, dopo una serie di rinvii, arriverà su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch domani 29 luglio.

Fonte: Siliconera