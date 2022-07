Digital Extremes di Warframe e Airship Syndicate al lavoro su un nuovo fantasy action free-to-play

L'evento TennoCon di quest'anno è stato probabilmente uno dei più ricchi, con Digital Extremes che ha portato molti annunci importanti all'evento. Anche questi non erano tutti limitati a cose relative a Warframe. Lo sviluppatore ha anche annunciato un paio di nuovi giochi, uno dei quali sta lavorando in collaborazione con Airship Syndicate.

Airship Syndicate è lo sviluppatore dietro giochi come Darksiders Genesis e Ruined King: A League of Legends Story. Airship Syndicate e Digital Extremes stanno lavorando insieme su una nuova IP fantasy, un gioco d'azione online incentrato sui personaggi in terza persona, che sarà anche un titolo free-to-play.

"Ho creato Darksiders per THQ e da allora ho cercato di lavorare con Joe e Ryan, la nostra reunion è in preparazione da un decennio e non potrei essere più felice per Airship Syndicate per questa opportunità unica", ha detto Richard Browne, responsabile dei progetti esterni presso Digital Extremes.

Finora è stato detto molto poco sul gioco, ma il progetto sarà annunciato per intero ai The Game Awards a dicembre.

Fonte: Gematsu