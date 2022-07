PS5 vs Xbox Series X Digital Foundry di parte? Linneman non ci sta e risponde alle accuse

I fanboy non danno scampo a nessuno, neanche a chi si occupa di controllare le potenzialità di un hardware come fanno i colleghi di Digital Foundry. E così John Linneman ha sbottato e ha deciso di pubblicare un riepilogo dei vari confronti fra PlayStation 5 e Xbox Series X fatti negli ultimi mesi, per evidenziare i risultati rilevati e quindi quale delle due console risulti migliore nel complesso.

Il tweet riporta un elenco Excel con tutti i confronti fatti da Linneman nel corso degli ultimi 28 mesi. Quello che appare evidente e che ci sono state 15 analisi comparative. In queste 8 volte Xbox Series X è risultata migliore, in 5 casi c’è stato pareggio mentre solo in 2 la PlayStation 5 risulta superiore alla rivale.

More info - here's what I've done back to the start of the pandemic in early 2020. So over the past 28 months or so, I've done 15 platform comparisons. For console warriors, Xbox took the top spot 8 times, 5 were a draw or broken everywhere and 2 went to PS5. pic.twitter.com/Pe6XWNhYSR