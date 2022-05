Dino Crisis avvistato nel banner del catalogo dei classici di PlayStation Plus

Il nuovo PlayStation Plus è stato lanciato in alcune regioni dell'Asia, fornendo tre nuovi livelli – Essential, Extra e Premium – e funzionalità come prove a tempo limitato e giochi classici (almeno su Premium).

Mentre alcuni si sono lamentati della selezione dei titoli classici, altri arriveranno in futuro. Questo potrebbe potenzialmente includere la serie di Dino Crisis.

Gli utenti PlayStation in Asia, in particolare Windy Corner TV a Hong Kong, hanno visto un'immagine del personaggio di Regina di Dino Crisis nel PlayStation Store, sul banner del Catalogo dei titoli classici.

Dino Crisis non è attualmente disponibile nel catalogo e né Capcom né Sony hanno annunciato che arriverà.

I logged onto the Hong Kong store and can confirm this is real.



However Dino Crisis isn't available to download or purchase.....yet. https://t.co/rzpFRmdpa9 pic.twitter.com/GPyqpIrV5X — Windy Corner TV - Robert (@windycornertv) May 25, 2022

PlayStation Plus arriverà in Giappone il primo giugno, in Nord e Sud America il 13 giugno e il 22 giugno in Europa. L'elenco completo dei giochi disponibili per ciascuna regione deve ancora essere rivelato.

