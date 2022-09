Thief 4, Blade Runner e Heat sono i videogiochi mai approvati del creatore di Dishonored

Durante una intervista concessa a NME Harvey Smith, famoso per aver contributo alla creazione di Dishonored e Deus Ex, ha raccontato di quei giochi che non è riuscito mai a dare vita nel corso della sua carriera.

Ovviamente Smith è fan di tutte le produzioni a cui Arkane Studios ha dedicato la sua attenzione, come gli immersive sim a cui è molto legato. Infatti fra i giochi ai quali avrebbe voluto metter mano ritroviamo Thief, che comunque ha ricevuto un nuovo capitolo sviluppato nel 2014 da Eidos Montreal, per non parlare poi di un gioco dedicato a Blade Runner, che purtroppo non ha mai visto la luce e del quale non si sbottona sui dettagli. Un altro progetto interessante di Smith è quello dedicato a Heat, un film uscito nel 1995 con protagonista Robert De Niro e diretto da Michael Mann, che narra l’avventura di un maestro criminale alle prese con la sua ultima grande rapina prima dl ritiro definitivo.

Harvey Smith ora continua a lavorare su RedFall, sparatutto vampiresco in attesa nel 2023 su PC e su Xbox Series X|S

Fpmte: IGN.com