Disney Speedstorm, il gioco di kart free-to-play ha una finestra di lancio e arriverà su PC e console

I fan dei giochi di guida arcade e dei mondi e dei personaggi Disney e Pixar hanno un gioco in più da tenere d'occhio. Si tratta di Disney Speedstorm, titolo corsistico alla stregua di Mario Kart che verrà lanciato su PC e console questa estate.

Disney Speedstorm sviluppato da Gameloft è stato annunciato al Nintendo Direct di febbraio per Switch e PC, ma l'azienda ha confermato, in concomitanza con l'apertura delle pre-registrazioni sul proprio sito ufficiale, che arriverà gratuitamente anche su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e Xbox One. Inoltre, la versione PC sarà disponibile su Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. Non solo, ma anche il multiplayer avrà il cross-play.

Disney Speedstorm viene descritto come "gioco di corse e combattimenti basato su eroi" in cui i giocatori controllano gli iconici personaggi Disney e Pixar i quali avranno abilità uniche e le cui statistiche possono essere aggiornate. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

I circuiti saranno ambientati in scene di film come Pirati dei Caraibi, Il libro della giungla, Mulan, Monsters & Co. e altri. Per quanto riguarda il gameplay, promettono che sarà un titolo accessibile a qualsiasi giocatore, ma una buona strategia sarà fondamentale per arrivare alla vittoria. Il gioco avrà anche una modalità single player, quindi sembra essere adatto proprio a tutti.

Fonte: Gematsu