Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha copiato una scena di combattimento a uno sviluppatore indie?

Lo sviluppatore Stephen Ddungu crede che Disney e Marvel abbiano probabilmente copiato il suo gioco indipendente per un'accattivante sequenza di combattimenti nel recente Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Ddungu ha raccontato il suo lavoro su Sword of Symphony, un JRPG basato sulla musica, tramite Tiktok, dove le riprese del sistema di combattimento del gioco hanno ottenuto milioni di visualizzazioni.

Il suo gioco consente di evocare note musicali luminose a mezz'aria e di lanciarle verso un nemico. Se avete visto il nuovo Doctor Strange, probabilmente riconoscerete questa descrizione, dal momento che una breve sequenza nel film vede Benedict Cumberbatch fare proprio questo.

Su Tiktok, i fan del lavoro di Ddungu hanno evidenziato le somiglianze e hanno suggerito che la Disney avesse visto il gioco in fase di sviluppo.

Varie fonti che hanno lavorato a Doctor Strange hanno indicato che la sequenza di combattimento è stata aggiunta solo alla fine dell'anno scorso, come parte delle ampie riprese del film.

"Sulla base di una moltitudine di fonti, direi che è 'altamente probabile' e non sarei sorpreso se fosse vero", ha detto Ddungu a Kotaku.

True that 🎶🎶



If only you all knew what’s coming 😌…



(meanwhile, next update coming very soon…) https://t.co/YpDNDm4V3K pic.twitter.com/Tt3Ay48rov