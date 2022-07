DOOM 4 è stato cancellato e un video ci mostra quanto sarebbe stato diverso dai suoi predecessori

A quanto pare, il "mai nato" Doom 4 sarebbe stato molto diverso dai suoi predecessori e un nuovo video con immagini inedite mostra quanto il gioco doveva essere diverso.

Pubblicato su YouTube dal canale di documentari sui videogiochi Noclip, il filmato mostra un'atmosfera molto diversa per il franchise. Mostra il giocatore inseguito nelle fogne da demoni che strisciano sulle pareti e sul soffitto, mentre in sottofondo si sente una musica horror. L'atmosfera è più da survival-horror che da action. Alcuni dei primi prototipi evocano anche ricordi di Rage, un'altra serie sviluppata da id Software.

Doom 4 è stato annunciato ufficialmente nel 2008. Dopo essere scomparso dai radar per alcuni anni, è stato ufficialmente ripresentato come Doom, il cui lancio è avvenuto nel 2016.

Nell'intervista di IGN Unfiltered con il produttore esecutivo di id Software Marty Stratton, abbiamo appreso che Doom 4 è stato abbandonato in favore di Doom 2016 perché il progetto era "più Doom di nome che di fatto".

