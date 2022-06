DOOM gira persino su...un mattoncino LEGO!

I decenni passano e l'impatto di DOOM continua a risuonare a distanza di anni. In parte ha a che fare con una scena che si è sviluppata nel corso degli anni e che mira a spingere i confini di qualsiasi dispositivo o cosa su cui può essere eseguito il gioco di id Software. Di recente, un fan ha fatto lo stesso facendo girare l'FPS su un mattoncino LEGO.

Si tratta di un monitor da gioco OLED incredibilmente piccolo inserito in un mattoncino LEGO. Il suo creatore, James Brown ha poi giocato a DOOM su di esso, ma dall'aspetto delle cose è tutt'altro che la migliore esperienza. Il modder lo ha ammesso, dicendo che "non è molto giocabile". Ciò è dovuto alle specifiche del piccolo schermo.

Il pannello ha solo una risoluzione 72x40, che è inferiore a 3.000 pixel, e il gioco può essere riprodotto solo in bianco e nero. Tuttavia l'esperimento è molto interessante. Nel corso degli anni, le persone hanno eseguito DOOM su ogni genere di cose. Dagli elettrodomestici come tostapane e frigoriferi arrivando persino ad un test di gravidanza.

I wired the brick up as a very small external monitor, so you can, for instance, play Doom on it. pic.twitter.com/uWK2Uw7Egr