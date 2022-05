DOOM Guy: Life in First Person, John Romero ha annunciato la sua autobiografia

John Romero è una figura ben nota nell'industria dei videogiochi, avendo rivoluzionato il gaming con il suo approccio accattivante al genere FPS e multiplayer. Il co-fondatore di id Software ha creato titoli del calibro di Doom, Doom II e Quake; giochi che hanno cambiato per sempre il gaming. È anche riconosciuto come creatore del genere sparatutto in prima persona.

John Romero ha annunciato un'autobiografia che si tuffa nei suoi successi. "DOOM Guy: Life in First Person", si concentra sulla sua carriera nell'industria dei videogiochi e su tutti gli ostacoli che ha dovuto superare. Il libro sarà disponibile sia in formato cartaceo che digitale e la pubblicazione è prevista per il 10 gennaio 2023. L'autobiografia si concentra esclusivamente su John Romero e sui suoi sforzi fino a quando non ha raggiunto la fama mondiale.

John Romero rievoca ogni evento con dettagli straordinari per trascriverli in un'affascinante autobiografia. Ci parla del suo viaggio dai giorni in cui armeggiava con il codice Apple II fino a quando è diventato il co-fondatore di id Software.

Tutte le imprese di Romero sono incise nelle pagine di questa autobiografia. Per la prima volta esploreremo le cronache del creatore del genere FPS in un libro dettagliato. Al giorno d'oggi, John Romero continua il suo ruolo nell'industria dei videogiochi come amministratore delegato di Romero Games.

I'm excited to announce my memoir is available for pre-order @ABRAMSbooks. To sum it up, it's a positive story of gratitude for a life in games. Code and games changed the trajectory of my life. I cover everything in detail, including lessons learned. https://t.co/m2JKsLoYSs pic.twitter.com/AQol4K9r1B — 𝕵𝖔𝖍𝖓 𝕽𝖔𝖒𝖊𝖗𝖔 (@romero) May 9, 2022

Di recente Romero ha raccolto fondi per la guerra che affligge l'Ucraina creando una mappa completamente nuova in Doom II, One Humanity. Ha accumulato circa $27.000 di entrate per la causa.

Fonte: Exputer.