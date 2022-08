DOOM ora gira perfino su un trattore. Sì, avete letto bene

Ormai è chiaro: DOOM, il famoso gioco horror di id Software è possibile giocarlo praticamente su tutto e ora grazie agli sforzi di industriosi di un modder e un hacker, possiamo giocare a DOOM anche su un trattore.

Sick Codes e Skelegant, gli hacker in questione, hanno eseguito il jailbreak durante la DefCon 2022, una convention dedicata all'hacking. Ma l'atto di mettere il gioco FPS su un trattore è stato più di un semplice divertimento o un'opportunità per sparare a dei demoni mentre si lavora alla fattoria. Sick Codes voleva mostrare quanto fosse facile bypassare i computer dei trattori John Deere, esponendo diversi difetti nelle argomentazioni in corso del produttore contro la possibilità che gli agricoltori riparassero le proprie attrezzature.

"L'intero sistema è basato su hardware Linux e Windows CE obsoleto e senza patch con modem LTE", ha dichiarato su Twitter Kyle Wiens, CEO dell'azienda di e-commerce e fornitore di componenti Ifixit. “John Deere ha ripetutamente detto alle autorità di regolamentazione che non ci si può fidare degli agricoltori per la riparazione delle proprie attrezzature. Questo lavoro fondamentale aprirà la strada agli agricoltori per riprendere il controllo delle attrezzature di loro proprietà”.

Playing Doom on a John Deere tractor display (jailbroken/rooted) at @defcon pic.twitter.com/ih0QUTGNuS — Sick.Codes (@sickcodes) August 14, 2022

Non è la prima volta che vediamo DOOM girare su piattaforme inusuali: il gioco è stato provato ad esempio su un test di gravidanza e, più recentemente, anche all'interno di un mattoncino LEGO.

Fonte: Kotaku