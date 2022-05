DOTA 2 e la guerra in Ucraina: pro-player russo è stato squalificato dopo aver disegnato una 'Z' nel gioco

Ivan "Pure" Moskalenko che fa parte della squadra Virtus.pro si è fatto squalificare con l'intera squadra dalla qualificazione dell'Europa orientale per il torneo ESL di DOTA 2. La squalifica è stata emessa quando Moskalenko è stato visto disegnare una "Z", che è un simbolo utilizzato a sostegno dell'attacco della Russia all'Ucraina. I filmati dall'Ucraina mostravano veicoli militari russi dipinti con la lettera Z.

Moskalenko ha disegnato il simbolo utilizzando una funzione che permette ai giocatori di disegnare sulla minimappa per discutere delle strategie. Ha disegnato la "Z" che è stata immediatamente scarabocchiata dai suoi compagni di squadra quando l'hanno notato. È successo durante la semifinale del girone superiore contro Mind Games, una squadra che comprende due giocatori ucraini.

Virtus.pro, che giocava sotto il nome di Outsiders, aveva effettivamente vinto la partita. Tuttavia, dopo aver esaminato l'incidente, l'organizzatore Beyond the Summit ha annunciato di essere stato squalificato retroattivamente, portando a una vittoria automatica per Mind Games.

"Outsiders è squalificato dai playoff regionali del DPC EEU Tour 2. Mind Games riceverà una vittoria per forfait retroattiva per la loro partita", ha affermato una dichiarazione di Beyond the Summit. "Anche tutte le partite future che gli Outsiders avrebbero giocato sono cancellate. Condivideremo presto un programma aggiornato".

Da parte sua Moskalenko spiega che si è trattato tutto di un malinteso: "C'è stata una lunga pausa nel gioco, i ragazzi ed io stavamo parlando e disegnando sulla minimappa. Quando abbiamo capito quale fosse esattamente il mio disegno, abbiamo cercato di coprirlo. Non volevo offendere nessuno, è successo tutto per caso. Pace a tutti", ha detto tramite un video su Twitter subito dopo la partita.

Fonte: Kotaku