Dragon Age 4, BioWare svela alcuni dettagli sui personaggi del prossimo capitolo

Da quando Dragon Age 4 è stato annunciato ufficialmente in via di sviluppo, BioWare è stata molto silenziosa a riguardo. Recentemente, un nuovo post sul blog ha gettato luce sullo stato dei lavori, con il team che ha affermato che il gioco è a circa metà del suo sviluppo.

Lo studio ha colto l'occasione per porre particolare enfasi sui nuovi strumenti di sviluppo di cui dispone per la creazione di questo nuovo titolo, poiché negli ultimi anni sono stati ben noti i problemi che hanno avuto nello sviluppo di Dragon Age: Inquisition e Mass Effect Andromeda a causa dell'uso del motore Frostbite, di proprietà di EA.

Non solo, ma per quanto riguarda Dragon Age 4, il team afferma che i personaggi del nuovo capitolo avranno ancora più personalità rispetto a quelli del passato. "Stiamo continuamente imparando e ad ogni capitolo miglioriamo. Ma possiamo sempre fare di più. Non vedo l'ora di parlare di più di alcune delle cose interessanti che abbiamo fatto sul lato tecnologico per Dragon Age. Prendiamo i personaggi molto sul serio e facciamo molto lavoro per dare loro più personalità di quanto non abbiano mai avuto in passato. Non posso ancora dire di più, ma sveleremo altro con il tempo" afferma Maciej Kurowski, direttore tecnico di BioWare.

Per adesso questi sono tutti i dettagli che BioWare ha dichiarato su Dragon Age 4. Il team ha svelato inoltre che i lavori di Mass Effect 5 sono solo agli inizi.

Fonte: PSU