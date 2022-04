Dragon Age 4 avrà personaggi 'più profondi e con più personalità di sempre'

I personaggi di Dragon Age 4 "avranno più personalità di quanta non ne abbiano mai avuta in passato", secondo un recente post sul blog di BioWare.

L'ultimo BioWare Community Update cerca di fornire uno "sguardo più trasparente sul processo di creazione dei giochi che amate" e si concentra sul lavoro in corso su Dragon Age 4. Con il game director Corrine Busche, il direttore di produzione Mac Walters, il production development director Benoit Houle, il direttore creativo John Epler e il direttore tecnico Maciej Kurowski, il blog offre una piccola sbirciatina su cosa possiamo aspettarci dall'attesissimo gioco.

Kurowski entra nei dettagli su cosa sta succedendo dietro le quinte, sottolineando che i principi tecnologici di Dragon Age 4 includono "avere gli strumenti giusti che meglio si adattano ai nostri giochi", strumenti che siano facili da usare e aiutino gli sviluppatori a essere il più creativi possibile.

"Stiamo sempre imparando e spingendo noi stessi, e con ogni gioco miglioriamo. Ma possiamo sempre migliorare", ha detto Kurowski. "Non vedo l'ora di parlare di più riguardo alcune delle cose interessanti che abbiamo fatto sul lato tecnologico per Dragon Age. Prendiamo i personaggi molto sul serio e stiamo lavorando per dare loro più personalità di quanto non abbiano mai avuto in passato . Non posso ancora dire di più, ma lo faremo col tempo!"

Il resto del blog contiene altri dettagli. Il team ha concordato sul fatto che la community di Dragon Age ha "qualcosa di speciale" e crede che Dragon Age 4 "si preannuncia qualcosa di straordinario".

Fonte: Gamesradar.