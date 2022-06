Dragon Age: Absolution è la nuova serie animata Netflix ispirata al famoso franchise BioWare

La moda dei supereroi forse si sta affievolendo e le varie major cercano nuovi fenomeni da lanciare su grande e piccolo schermo, come ad esempio i videogiochi. Non che non ci abbiano provato: sono decine i film e serie tv tratti da questo medium e quelli che si salvano, non si contano sulle dita di una mano.

Netflix però è riuscita a battere un colpo con Arcane, la serie animata ispirata a League of Legends che è riuscita a catturare tutti, amanti del videogioco e non, dimostrando che è possibile ricavare qualcosa di buono quando si ha la volontà. E non è finita qui. Dopo Cyberpunk Edgerunners dello studio Trigger, arriverà un'altra serie animata tratta da un universo creato da BioWare: Dragon Age.

Viene presentata ufficialmente alla Geeked Week '22 dunque, Dragon Age: Absolution, creata proprio in collaborazione col team canadese, ambientata a a Tevinter, con un insieme di nuovi personaggi ispirati alla storia della trilogia, tra cui elfi, maghi, cavalieri, Qunari, Templari Rossi, demoni e altre sorprese speciali.

La Showrunner sarà Mairghread Scott, che vanta una decennale esperienza in altre serie animate, tra cui diverse Marvel (Ultimate Spider-Man e Guardians of the Galaxy), Transformers e Star Wars. Vi lasciamo dunque con il trailer, ricordandovi che la serie è prevista su Netflix per dicembre di quest'anno.