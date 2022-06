Dragon Age Dreadwolf nasconderebbe un segreto all'interno del suo titolo

BioWare aveva annunciato un nuovo capitolo per Dragon Age nel lontano 2018, ma da allora lo studio era stato in silenzio. Recentemente attraverso un annuncio a sorpresa, abbiamo potuto scoprire il nome del gioco ovvero Dragon Age: Dreadwolf, in cui Solas avrà una parte importante.

Non è finita qui però perché i fan si sono subito messi all'opera e hanno scoperto che anagrammando Dreadwolf si compongono le parole "Fade World". Non solo, ma l'ex producer di Dragon Age: Dreadwolf Mike Darrah, anche se non lavora più in BioWare, ha risposto al tweet dell'utente Twitter che ha scoperto l'anagramma con l'emoji degli occhi, suggerendo che potrebbe esserci qualcosa di più in questa scoperta.

Questo "Fade World" in Dragon Age esiste, ed è il mondo degli spiriti, separato dal mondo materiale attraverso il Velo. Il nome quindi potrebbe indicare il fatto che Solas riuscirà a squarciare il Velo, cambiando così le sorti di Dragon Age per sempre?

Dragon Age Dreadwolf non ha ancora una data di uscita specifica, ma BioWare prossimamente condividerà maggiori informazioni sul gioco.

Fonte: GameRant