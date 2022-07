Dragon Ball: The Breakers in tanti dettagli tra data di uscita, bonus pre-order e beta in arrivo

L'azione di Dragon Ball è stata trasportata nel formato videoludico attraverso diversi giochi, ma il team di Dimps Corporation ha deciso di distinguersi con Dragon Ball: The Breakers che funzionerà come un multiplayer asimmetrico. Nonostante questa notizia abbia sorpreso i fan dei manga, sembra che presto potremo vedere come funziona questa combinazione di idee.

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer in cui possiamo vedere la data di uscita di Dragon Ball: The Breakers, che arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch il 14 ottobre.

In questo modo, il decimo mese dell'anno amplia un po' di più il suo catalogo di videogiochi. Il gioco farà controllare ai giocatori un gruppo di sopravvissuti senza poteri mettendoli di fronte ad un nemico imbattibile da cui devono fuggire.

Insieme a questo, Bandai Namco ha anche annunciato una nuova closed beta per chiunque voglia provare la proposta di Dragon Ball: The Breakers. Abbiamo tempo fino al 1 agosto per iscriverci a questo test, che consisterà in quattro sessioni che andranno dal 6 al 7 agosto. Se siete interessati a questo link potete registrarvi.

Dragon Ball: The Breakers sarà disponibile in edizioni standard, speciali e limitate. L'edizione speciale aggiunge un costume personalizzabile, una skin e una posa della vittoria con due pollici in su. L'edizione limitata aggiunge un accessorio Potara verde, una statuina Cell, uno Steelbook e tre adesivi. I preordini a qualsiasi livello forniranno ai giocatori Android 18 e l'accessorio Rilevatore Blu.

