Dragon Quest XII e non solo! Yuji Horii promette tanti giochi della serie in arrivo

Il Dragon Quest Day si è tenuto all'inizio di questa settimana, celebrando i 36 anni dell'amata serie JRPG e, come parte di questo, il creatore della serie Yuji Horii ha condiviso un messaggio speciale con i fan. Oltre a un nuovo teaser per Dragon Quest Treasures, il creatore ha anche condiviso un aggiornamento sull'attesissimo prossimo capitolo della serie principale, Dragon Quest XII: The Flames Of Fate.

Secondo quanto riportato, la squadra sta ancora "lavorando duramente" per costruire il nuovo gioco. Fortunatamente, ci saranno molti altri giochi di Dragon Quest prima di allora, il che si spera renderà l'attesa leggermente meno dolorosa. Ecco cosa ha dichiarato:

"Stiamo lavorando sodo per costruire Dragon Quest XII, ma ci sarà molto altro di Dragon Quest che vi accompagnerà... Grazie a tutti per aver supportato la serie Dragon Quest per 36 anni, da parte mia, Yuji Horii".

Attualmente non c'è ancora una data di uscita per Dragon Quest XII, ma sappiamo che il gioco utilizzerà Unreal Engine 5.

Fonte: Gematsu