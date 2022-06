Dragon Quest e Final Fantasy avranno contenuti NFT in futuro? Square Enix risponde

Square Enix ha cambiato diverse volte posizione sulla tecnologia blockchain affermando infine di essere interessata agli NFT. Poco dopo aver rivenduto parte dei suoi studi occidentali, l'editore giapponese ha dichiarato di voler creare più nuove IP, aprire nuovi studi e integrare NFT nel suo portafoglio.

Ma se si dice pronta a fare il grande passo, Square Enix è ancora sulla difensiva e non intende farlo in modo aggressivo utilizzando le sue grandi licenze come Final Fantasy o Dragon Quest.

Durante un incontro tenutosi con gli azionisti, il CEO di Square Enix, Yosuke Matsuda avrebbe infatti dichiarato che, secondo lui, è ancora "troppo presto per realizzare giochi di Dragon Quest e Final Fantasy che utilizzano blockchain" e che non c'erano piani per NFT futuri su questi giochi.

Final Fantasy 16 e il prossimo episodio di Dragon Quest verranno quindi risparmiati, anche se i giochi con NFT alla fine vedranno la luce anche in casa Square Enix prima o poi.

Fonte: Eurogamer