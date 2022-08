Dreams e oltre: Media Molecule assume sviluppatori per un nuovo gioco live service

Nel corso di una conferenza finanziaria tenutasi a maggio, il presidente e amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha reso noto che Sony intende lanciare 12 giochi live service entro la primavera del 2026 e almeno due entro il 2023. A gennaio è emerso che Sony London Studios stava lavorando a uno di questi live service. Ora possiamo aggiungere alla lista anche Media Molecule, sviluppatore di Dreams e Little Big Planet.

Sul sito ufficiale, Media Molecule ha pubblicato una piccola manciata di offerte di lavoro direttamente legate alla lavorazione del suo Dreams. Queste posizioni menzionano specificamente il titolo. Ci sono poi altri posti di lavoro che non menzionano alcun gioco. Media Molecule sta assumendo sviluppatori, ingegneri e programmatori con esperienza nella creazione, gestione e manutenzione di giochi live service. Queste posizioni non menzionano specificamente un titolo come le offerte per Dreams.

La posizione di Development Director riporta una descrizione del ruolo, dicendo che il candidato ideale dovrà essere "un eccellente manager con una comprovata esperienza come ingegnere per giochi live service su più piattaforme". E' richiesta anche "esperienza e comprensione delle sfide tecniche e organizzative legate alla scalabilità delle soluzioni tecnologiche e dei team per uno studio di videogiochi in fase di espansione".

Media Molecule ha pubblicato un solo gioco negli ultimi otto anni. Il team sembra perfettamente adatto per creare qualcosa per l'imminente headset PSVR2. Indubbiamente, Sony potrebbe avere bisogno di aiuto per creare un prodotto live service per la piattaforma. Bisognerà aspettare ancora per scoprire cosa sarà veramente questo nuovo gioco.

Fonte: Lordsofgaming.