DREDGE, arriva il gioco di pesca di Team17!

Team17 pubblicherà il gioco d’avventura ambientato nel mondo della pesca DREDGE, sviluppato da Black Salt Games ed in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC su Steam.

Il gioco sarà rilasciato nel 2023, e ci vedrà nei panni di un Capitano di una nave da pesca che dovrà esplorare varie isole sperdute e le profondità che le circondano per scoprire cosa vi si nasconde. Dovremo vendere quello che pescheremo agli abitanti delle isole e completare delle quest per scoprire il passato burrascoso di ogni area.

Potremo inoltre aggiungere equipaggiamenti alla nostra nave, che ci aiuteranno a dragare meglio il fondo marino e navigare verso isole ancora più lontane, stando sempre attenti al buio che può nascondere molte insidie.

Dredge sarà una avventura da vivere in solitaria, proprio come un pescatore vive la sua battaglia quotidiana per la sopravvivenza in mare.

Fonte: Gematsu