Duke Nukem: i creatori di Cobra Kai stanno lavorando ad un film della saga

Duke Nukem è una leggenda nel mondo del gaming, anche se per i motivi sbagliati. In questi giorni Legendary Entertainment ed i produttori della famosa serie Cobra Kai stanno lavorando per portarlo in tutta la sua magnificenza sul grande schermo.

Legendary Entertainment ha rilevato i diritti per il film direttamente dagli studios che si occupano dello sviluppo dei vari titoli della saga, ovvero Gearbox, questo dopo che il progetto di mettere in piedi un film sul nostro eroe con protagonista John Cena è naufragato circa quattro anni fa.

Portare in live action un personaggio come Duke non è affatto facile; esso è infatti è un omaggio neanche troppo velato ai personaggi d’azione degli anni 80, come Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, dove i tratti caratteristici di questi action hero vengono estremizzati e resi caricaturali, come la nota misoginia di Duke e il suo costante di turpiloquio.

Nonostante la saga sia nata come sparatutto a scorrimento laterale nel 1991, è la sua versione FPS ad averlo reso famoso con Duke Nukem 3D, rilasciato nel 1996 ed ha una enorme schiera di fan che adorano il gioco in ogni sua forma e versione, ed il film deve puntare soprattutto sulla loro approvazione, se vuole avere successo al botteghino.

