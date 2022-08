Duke Nukem Forever conteneva feature avanzate per l'epoca che poi sono state rimosse

Duke Nukem Forever sembrava essere stato chiamato in modo profetico, perché il gioco ha impiegato quasi un'eternità per uscire. 3D Realms ha annunciato il sequel di Duke Nukem 3D il 27 aprile 1997. Ma Duke Nukem Forever avrebbe impiegato 14 anni per vedere la luce del giorno, finalmente lanciato il 14 giugno 2011.

Ma il gioco non ha esattamente fatto innamorare le persone, sia per quanto riguarda i giocatori che i critici. Ora, i modder hanno scoperto che il gioco presentava alcuni miglioramenti visivi che sono stati tagliati appena prima del lancio.

Vinicius Medeiros ha scoperto assieme ad un suo collega che Duke Nukem Forever originariamente aveva un sistema di luci e ombre dinamico avanzato, che è stato poi eliminato o semplicemente non implementato nel gioco finale.

"Il cambiamento chiave alla grafica del gioco è il suo sistema di illuminazione avanzato. Il sistema di illuminazione è molto reattivo. È nel gioco. È solo che gli sviluppatori hanno impostato la maggior parte degli oggetti in modo che non proiettassero un'ombra. Ci sono alcune scene che hanno ancora ombre presente, ma non è sfruttato al massimo delle sue potenzialità" ha dichiarato Medeiros.

Il modder ipotizza che il gioco finale sia stato declassato per adattarsi alle varie piattaforme su cui sarebbe stato disponibile. Questa ottimizzazione avrebbe potuto essere fatta per console come Xbox 360 e PS3, ma la versione PC ne avrebbe risentito. Con tutte le funzioni di illuminazione riattivate, il gioco sembra migliore. Medeiros intende creare una mod che risolva questo problema. "Ho in programma di creare una mod di revisione estetica come piano a lungo termine. La scena del modding di questo gioco è appena iniziata", ha detto.

Fonte: PCGamesN