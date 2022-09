Dying Light 2: Bloody Ties offrirà più di sei ore di storia e 'molti scontri con gli infetti'

Il primo DLC a pagamento di Dying Light 2 Stay Human, Bloody Ties, uscirà finalmente il mese prossimo.

Presentato alla Gamescom Opening Night Live, il DLC vede Aiden avventurarsi nella Carnage Hall e partecipare a un torneo. Abbiamo dato solo una breve occhiata, ma fortunatamente il contenuto scaricabile non avrà solo avversari umani.

Il lead designer Tymon Smektala lo ha confermato su Twitter. Rispondendo a un video, Smektala ha detto che il contenuto scaricabile offre più di sei ore di storia, "un bel po' di missioni secondarie" e "molti incontri con gli Infetti". In generale, i combattimenti con gli umani costituiscono "al massimo il 30%" dei nuovi contenuti. Ci saranno anche alcuni segreti da scoprire.

Alcune missioni sono già state anticipate, come unirsi al Pantheon (e scoprire lo scopo del torneo) e aiutare il nuovo personaggio Ciro a vendicare la morte del fratello. Le nuove armi includono lo Shield Glove, che rende "il combattimento creativo ancora più creativo". Ci saranno anche nuovi equipaggiamenti e prove speciali contro nuovi nemici mutati.

Dying Light 2 New DLC Has a Massive Problem https://t.co/oMTZM5bqAV Or maybe just wait & see? :) I hope it’ll surprise you. It has a chunky 6hrs+ story, quite a few side quests, plenty of encounters with the Infected, human combat is max 30% of it. Plus some hidden secrets🍾🔪❤️