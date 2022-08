Dying Light 2 su PS5 riceverà il supporto per il VRR con il prossimo aggiornamento

Techland ha annunciato che la versione PS5 di Dying Light 2 riceverà il supporto per il Variable Refresh Rate (VRR) e la modalità "Bilanciata" con il prossimo aggiornamento del gioco.

Non abbiamo ancora una data d'uscita per l'aggiornamento, ma Techland ha condiviso dei teaser sui contenuti in arrivo, pubblicando informazioni su Twitter. Lo sviluppatore ha promesso che condividerà ulteriori dettagli nelle prossime settimane, quindi aspettatevi di saperne di più a breve su queste modalità.

La già citata modalità Bilanciata punterà al 4K dinamico a 60 fotogrammi al secondo, mentre la modalità VRR supporterà i 1080p a un frame rate sbloccato.

Il prossimo capitolo di Dying Light 2 si intitola "A Huntress and a Hag". La cacciatrice è un agente di nome Shen Xiu. "Da dove viene? Quali sono i suoi affari in città? Per ora, sappiate che questo abilissimo segugio ed esperta di tiro con l'arco ha un compito molto speciale per i Nightrunner", ha spiegato Techland in un recente video.

Con l'aggiornamento di Dying Light 2 per PS5, 18 giochi supportano ora il VRR sulla console.

Fonte: PlayStation LifeStyle.