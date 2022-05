Dying Light 2 Stay Human, il DLC basato sulla storia è stato rinviato

Techland ha annunciato di aver posticipato l'uscita del suo DLC di Dying Light 2 basato sulla storia fino a settembre 2022, rivelando che ha bisogno di un po' più di tempo per lavorare sull'espansione.

Tuttavia, i giocatori avranno ancora un sacco di nuovi contenuti in arrivo, dato che Dying Light riceverà il suo capitolo 'In the Footsteps of a Nightrunner' il prossimo mese. Ecco cosa ha da dire Techland su Twitter in merito alla tabella di marcia del gioco:

"Il vostro feedback ha sempre la massima priorità per noi e vogliamo essere onesti e trasparenti con voi. Avremo ancora bisogno di un po' più di tempo per sviluppare il primo DLC basato sulla storia. Ora la sua uscita è prevista a settembre. Tuttavia, a giugno, introdurremo il primo capitolo del gioco intitolato 'In the Footsteps of a Nightrunner', ricco di contenuti ed eventi, oltre all'attesissima modalità foto, quindi restate sintonizzati per più azione" in The City!".

However, in June, we will introduce the first game Chapter entitled “In the Footsteps of a Nightrunner,” filled with content and events, as well as the highly anticipated photo mode, so stay tuned for more action in The City! — Dying Light (@DyingLightGame) May 12, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Dying Light 2 è disponibile su PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S e Xbox One.

Fonte: Eurogamer