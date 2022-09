Dying Light 2 Stay Human rinvia di nuovo il primo DLC storia Bloody Ties

Techland ha rinviato per la seconda volta l'uscita del primo contenuto scaricabile di Dying Light 2 Stay Human.

Dopo aver inizialmente previsto un lancio a giugno per l'espansione Bloody Ties, prima di posticipare l'uscita a metà ottobre, il DLC arriverà ora a novembre su PC, PlayStation e Xbox.

"Abbiamo deciso di posticipare il lancio di Bloody Ties al 10 novembre, per consentire al team di avere più tempo a disposizione per la rifinitura e l'eliminazione dei bug", ha spiegato Techland.

Lo studio ha inoltre dichiarato che intende rivelare ulteriori informazioni sul contenuto scaricabile questo venerdì tramite un Q & A con gli sviluppatori su Discord.

"In Bloody Ties, i giocatori si imbarcheranno in una nuova avventura narrativa, raggiungendo l'epicentro della morte, della ricchezza e dello splendore assoluto in una location mozzafiato: la Carnage Hall", si legge nella descrizione ufficiale del DLC.

"Questo antico edificio dell'opera è pieno di sfide e missioni, nuovi tipi di armi sorprendenti, interazioni con i personaggi e segreti da scoprire".

I giocatori che preordineranno il contenuto scaricabile avranno accesso all'Aristocrat Pack, che include un'arma e un outfit esclusivi.

Il DLC è stato rivelato ufficialmente il mese scorso, in seguito a un datamine di Dying Light 2 che suggeriva che la prima grande espansione del titolo sarebbe stata a tema gladiatori.

Prima dell'uscita di Dying Light 2 a febbraio, Techland aveva dichiarato di voler supportare il sequel open-world con almeno cinque anni di contenuti post-lancio.

Fonte: VGC.