Dying Light 2 Stay Human ha venduto oltre 5 milioni di unità

Dying Light 2 è stato lanciato all'inizio di febbraio con diversi bug che però sono stati risolti in tempi brevi. Fortunatamente per Techland, i problemi di lancio non hanno avuto un grande impatto sulle sue vendite. Dati recenti indicano che Dying Light 2 è sulla buona strada per superare il titolo originale.

Secondo quanto riportato Techland ha svelato che Dying Light 2 ha venduto 5 milioni di copie a partire dal 28 febbraio. Con l'uscita del titolo il 3 febbraio, ci sono volute poco più di tre settimane per raggiungere questo traguardo. Mancano ancora i due mesi passati nel conteggio, pertanto le unità vendute potrebbero essere ancora maggiori.

Techland ha anche condiviso un aggiornamento riguardo al suo predecessore. Le vendite dell'originale Dying Light hanno raggiunto i 20 milioni. Considerando che il primo gioco ha impiegato più di un mese per raggiungere i 3 milioni di giocatori, Dying Light 2 potrebbe finire per superare le vendite a vita del suo predecessore in futuro.

I piani di Techland per Dying Light 2 prevedono un supporto quinquennale del gioco, pertanto i giocatori devono aspettarsi ulteriori contenuti in arrivo prossimamente.

Fonte: GamesRadar