E3 2022 non si farà ma con il Summer Game Fest, Geoff Keighley promette tanto gameplay

Come sappiamo l'E3 2022 non si farà quest'anno, ma i fan non rimarranno a bocca asciutta. Già diversi eventi sono stati programmati durante il mese di giugno e tra questi spicca appunto il Summer Game Fest, condotto da Geoff Keighley.

Keighley è solito condividere nuovi dettagli dell'evento sul suo account Tiwtter e anche questa volta non è da meno. Cosa dobbiamo aspettarci quindi dal Summer Game Fest? "Sono particolarmente contento di sapere quanto gameplay puro mostreremo all'evento, molti trailer e anche segmenti di gioco fantastici" ha dichiarato.

Una notizia che i fan volevano sicuramente sentire, visto che negli ultimi anni la tendenza era quella di mostrare un trailer molto spesso in CGI e non un vero e proprio gameplay.

Particularly happy with how much raw gameplay we are showing at #SummerGameFest on June 9, lots of trailers, but some really great gameplay sequences too!