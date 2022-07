E3 si farà nel 2023 come evento fisico e organizzato dalla società madre di Eurogamer!

L'E3 farà ufficialmente il suo ritorno nella seconda settimana di giugno 2023, con la gestione della convention gestita da Reedpop, che è la società proprietaria di Eurogamer. ReedPop, che oltre Eurogamer gestisce anche PAX, Star Wars Celebration e molti altri spettacoli, lavorerà in collaborazione con la Entertainment Software Association per ospitare editori, sviluppatori, giornalisti e consumatori nella sede abituale dell'E3, il Los Angeles Convention Center.

"È un enorme onore e privilegio per ReedPop assumersi la responsabilità di riportare l'E3 nel 2023", ha dichiarato il presidente di ReedPop Lance Fensterman in un comunicato stampa. "Con il supporto e l'approvazione dell'ESA, costruiremo un evento di livello mondiale per servire l'industria globale dei giochi in modi nuovi e più ampi rispetto a quanto già facciamo a ReedPop attraverso il nostro portafoglio di eventi e siti Web leader a livello mondiale".

Per l'E3 2023, Reedpop afferma di aver ascoltato il feedback della community, onorerà gli elementi dell'E3 che hanno sempre funzionato e rimodellerà le parti che non sono state ben accolte.

We're back! 👾#E32023 will take place in June at the Los Angeles Convention Center— with new partner ReedPop (the folks behind @PAX!)



